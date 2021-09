Friedenspolitik-Experte Gildemeister fordert Umdenken bei Rüstungslieferungen: "Waffenexporte sind per se ein Problem"

Sie haben einen Forderungskatalog für die Bundestagswahl angelegt. Warum sind diese friedenspolitischen Forderungen wichtig?

Gildemeister: Weil wir glauben, dass es Zukunftsthemen sind. Ich meine, der Afghanistan-Einsatz hat jetzt gezeigt, welche Gefahr da ist. Überhaupt sind bewaffnete Konflikte zu vermeiden, zumindest ist ein konstruktiver Umgang mit Konflikten wichtig. Da muss erheblich mehr getan werden von der Bundesregierung und auch vom Bundestag. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Klimafrage. Da ist die Frage der Prävention sehr viel erkennbarer und deutlicher. Aber auch die Frage von sozialer und weltweiter Gerechtigkeit - das sind Themen, die eigentlich viel stärker im Wahlkampf stattfinden müssten, als sie es aktuell tun.

Natürlich ist auch Rüstungsexport ein großes Thema, gerade für Deutschland, wo immer mehr Waffen exportiert werden. Sie sprechen sich dafür aus, dass es bessere gesetzliche Regelungen gibt. Gilt diese Forderung nur für die Lieferung an Drittstaaten oder allgemein für Waffenexporte?

Gildemeister: Waffenexporte sind per se ein Problem. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel in Afghanistan die Waffen zwar an befreundete Länder geliefert wurden. Die sind aber jetzt dort geblieben und somit in der Hand der Taliban. Waffen, die an die Türkei gehen, die Nato-Partner ist, sind auch hochproblematisch. Denn die werden auch gegen Kurd*innen eingesetzt, ob im eigenen Land oder im Krieg mit Syrien. Insofern sind wir generell für eine Restriktion von Waffenexporten und vor allen Dingen dafür, dass diese Exporte begründet werden müssen. Die Frage sollte lauten: Warum ist es aus unser außenpolitischen Sichtweise, also nicht nur aus wirtschaftspolitischer Interessenlage, erforderlich, diese Waffen zu exportieren? Wir fordern also eine völlige Umkehr der Logik im Vergleich zur bisherigen Praxis.

Ist das denn realistisch, dass eine solche Abkehr von wirtschaftlichen Interessen hin zu außenpolitischen Interessen passiert?

Gildemeister: Das sind verschiedene Aspekte. Das eine ist die Frage der Arbeitsplätze, die mitläuft und natürlich auch der Gewinne, die die Konzerne einfahren. Die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie sind in der Regel Facharbeiter-Arbeitsplätze. Gerade in Deutschland, haben wir einen Facharbeitermangel in vielen Bereichen. Aber ich glaube, dass Konversion durchaus möglich ist und es teilweise auch geschehen ist, gerade im süddeutschen Raum. Allerdings werden diese Konzerne nicht mehr genauso hohe Gewinne einstreichen. Es stellt sich die Frage, ob man das überhaupt will und ob das überhaupt erforderlich ist. Das zweite ist der Blick zu den Folgen der Rüstungsexporte. Letztlich gehen die nach hinten los. Das heißt, den eigenen Interessen wird geschadet. Wir wollen, dass Frieden von deutschem Boden aus gefördert wird. Und insofern ist es aus unserer Sicht nicht mehr in der Verantwortung des Wirtschaftsministeriums, darüber zu entscheiden, ob Rüstungsexporte gehen oder nicht. Die Frage muss sein: Welchen Schaden können solche Waffen anrichten bzw. haben sie einen Nutzen?

Welche Parteien stehen denn für diese Art der Rüstungsexportkontrolle?

Gildemeister: Von der Linkspartei gibt's volle Unterstützung, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass sie in die Bundesregierung kommt. Bei den Grünen und bei der SPD gibt es durchaus Offenheit für diesen Ansatz. Blockieren tun CDU/CSU und FDP, das muss man ganz deutlich sagen, so dass es letztlich auch davon abhängt, wer in die neue Bundesregierung kommt.

Sie fordern auch zivile Konfliktbearbeitung und Demokratieförderung. Sie fordern konkret, dass das ein Teil der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit wird. Wie könnte so etwas aussehen?

Gildemeister: Bildung ist sehr vielfältig und auch sehr erfolgreich. Vom Kindergarten über Schulen, aber auch in der außerschulischen Bildungsarbeit gibt es da jede Menge Beispiele. Wir schlagen den Bogen ganz bewusst vom Inland auch ins Ausland, weil wir glauben, dass die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen, auch Diskriminierung vermeiden kann. Es ist eine Fähigkeit ist, die auch in Deutschland wichtig ist. Wir nehmen verschärfte Konflikte wahr, auch in Deutschland. Es wird nicht mehr miteinander gesprochen, es gibt Diskriminierung und Antisemitismus und auch entsprechende Anschläge. Es gibt aber auch erfolgreiche Projekte auf kommunaler Ebene, wo Konflikte deeskaliert werden unter Einbindung der Beteiligten. In Deutschland ist da jede Menge Luft nach oben und es gibt auch sehr gute Erfahrungen in anderen Ländern.

Was Sie auch ansprechen, sind eher strukturelle Veränderungen. Also da geht es dann um globalen Frieden und Zusammenarbeit und um die Reform des UN Sicherheitsrates. Was für eine Reform schwebt Ihnen denn da vor?

Gildemeister: Es sind mehrere Dinge. Das eine Problem ist das Vetorecht. Das ist natürlich ein sehr dickes Brett, weil sicher keine der Nationen davon Abstand nehmen will. Aber im Grunde müsste der ganze UN-Sicherheitsrat demokratischer sein. Die Privilegien, die einige Länder haben durch Vetorechte, führen letztlich dazu, dass viele Blockaden laufen. Afghanistan war da eine große Ausnahme, wo China und Russland sich zuletzt enthalten haben. Aber eigentlich bei allen nennenswerten Konflikten in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind konstruktive Lösungen durch ein Veto verhindert worden. Damit wird die Arbeit der UN blockiert. Das führt verstärkt zu Einzelgängen von einzelnen Nationen und auch zur Intervention in andere Länder.