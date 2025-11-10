Die Evangelische Kirche in Deutschland hat nach 18 Jahren eine aktualisierte friedensethische Denkschrift veröffentlicht, die sich angesichts aktueller Krisen wie dem Krieg in der Ukraine mit der Frage beschäftigt, wie gerechter Frieden möglich ist.

Das Papier betont den Vorrang des Schutzes vor Gewalt, stellt aber auch die Förderung von Freiheit, den Abbau von Ungleichheiten und den friedensfördernden Umgang mit Pluralität in den Mittelpunkt. Waffenlieferungen werden als zulässig anerkannt, allerdings nur als ultima ratio zum Schutz von Menschen und zur Wiederherstellung des Friedens, während Atomwaffen weiterhin ächtet werden.

Der bayerische Landesbischof Christian Kopp beschreibt Frieden als Ergebnis täglicher Bemühungen und kleinen Gesten, die sowohl im privaten Umfeld als auch global wirksam werden können. Er hebt hervor, dass Frieden nur in Verbindung mit Gerechtigkeit gedeiht und dass die EKD-Denkschrift diesen Zusammenhang betone, indem sie Konfliktlösung und gerechte Lebensverhältnisse miteinander verknüpfe.

Für Kopp sind praktische Friedenszeichen im Alltag ebenso wichtig wie strukturelle Maßnahmen, und die Kirche unterstütze diese Bemühungen durch die Förderung von Verantwortungsbewusstsein und Solidarität.

Der Münchner Theologieprofessor Reiner Anselm erläutert, dass die Denkschrift aus einem langen Diskussionsprozess innerhalb der EKD entstanden sei und besonders die Ukraine-Krise den Handlungsdruck verdeutlicht habe. Er betont, dass die Kirche keine ethischen Lehrentscheidungen diktiert, sondern Christen Orientierung und Kriterien für die eigene Urteilsbildung bietet.

Die Denkschrift vermittelt eine christliche Hoffnung, die realistisch bleibt und die Welt in ihrer Unordnung anerkennt, ohne vor Gewalt oder Konflikten die Augen zu verschließen.

Der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer betont, dass die neue EKD-Denkschrift die friedensethische Debatte angesichts aktueller Krisen neu belebt und den Schutz vor Gewalt als vorrangige Dimension herausstellt, ohne die Chancen von Prävention, ziviler Konfliktbearbeitung und Diplomatie zu vernachlässigen. Er weist auf die Bedeutung eines realistischen Menschenbildes und die Notwendigkeit von Friedensvisionen hin, die Politik und Zivilgesellschaft zum Brückenbauen und ausgleichenden Handeln motivieren, und hebt zugleich die Bewahrung der Schöpfung als übergreifende Aufgabe hervor.

Kontrovers bewertet Kramer die Frage der Nuklearwaffen, kritisiert die Rechtfertigung atomarer Abschreckung und ruft dazu auf, in Gemeinden und Landeskirchen weiter im Gespräch zu bleiben, um die Friedensbereitschaft zu stärken.

Der Vorsitzende des Weltkirchenrats Heinrich Bedford-Strohm lobt die neue Denkschrift als klar ethisch fundiert und differenziert, ohne dabei jede konkrete Schlussfolgerung vorzugeben. Er unterstreicht, dass militärische Gewalt nur als letzte Maßnahme legitim ist und zivile Konfliktbearbeitung grundsätzlich Vorrang hat, was den Kern evangelischer Friedensethik ausmacht.

Zudem betont Bedford-Strohm die Berücksichtigung globaler Herausforderungen wie der Klimakrise, deren Friedensrelevanz in die Denkschrift aufgenommen wurde, und sieht darin eine notwendige ethische Güterabwägung.

Der stellvertretender Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing Hendrik Meyer-Magister hebt hervor, dass die Denkschrift die Friedensethik angesichts neuer Konfliktdynamiken wie KI, Drohnen und hybrider Kriegsführung aktualisiert. Sie verbinde den Vorrang friedlicher Konfliktbearbeitung mit der notwendigen Möglichkeit rechtmäßiger Verteidigung und betont, dass Schutz vor Gewalt die Grundlage für die weiteren Dimensionen des Gerechten Friedens bildet.

Die Denkschrift verweise zugleich auf die Begrenztheit menschlichen Handelns und die Orientierung am Frieden Gottes, wodurch sie sowohl eschatologisch als auch praxisnah bleibt.

Der Friedensbeauftragter der EKBO Jan Kingreen beschreibt die neue Denkschrift als Wendepunkt in der evangelischen Friedensethik, da sie eine realpolitisch orientierte Verantwortungsethik stärker betone. Sie rücke den Schutz vor Gewalt ins Zentrum und anerkennt damit auch den Einsatz von Gegenmaßnahmen wie Waffenlieferungen oder Verteidigungsinvestitionen als legitimes, wenn auch ethisch anspruchsvolles Mittel.

Gleichzeitig bleibe das Ideal der Gewaltfreiheit leitend, und die Denkschrift fordere eine vertiefte ethische Debatte über aktuelle Herausforderungen wie KI, Drohnen und hybride Kriegsführung.

