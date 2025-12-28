2025 war ein bewegtes Jahr – wir blicken zurück auf die Monate, immer ausgehend von einem Artikel, der besonders viele Leser:innen interessiert hat.

Von Politik über Kirche bis Gesellschaft: Hier sind zwölf Momente, die das Jahr geprägt haben.

Januar – ARD-Moderator Thilo Mischke abgesetzt

Der Medienwinter begann stürmisch: Thilo Mischke, eigentlich als neuer Moderator der ARD-Sendung ttt vorgesehen, wurde kurzfristig abgesetzt. Hinter der Causa Mischke verbargen sich nicht nur persönliche Befindlichkeiten, sondern ein tieferer Konflikt über die mediale Inszenierung und die Grenzen journalistischer Freiheit.

Zum Artikel

Februar – Söders Kirchen-Appell: Politisches Kalkül statt christlicher Werte

Markus Söder inszenierte sich als Hüter des Glaubens und warnte die Kirchen, nicht alleine zu stehen. Doch zwischen den Zeilen wurde klar: Politisches Kalkül überlagert hier christliche Werte. Ein Alarmzeichen, wie Religion in der Politik instrumentalisiert werden kann.

Zum Artikel

März – Bonhoeffer-Film sorgt vor Kinostart für Debatten

Mit Bonhoeffer kommt ein Film über den Widerstand des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer in die Kinos. Schon vor der Premiere diskutieren Schulen, Historiker:innen und Kirchenvertreter über Relevanz und Deutung. Gerade in Zeiten wachsender rechter Strömungen wird Bonhoeffers Mut wieder höchst aktuell.

Zum Artikel

April – Evangelisch-Lutherische Kirche Bayerns öffnet sich für alle Ehen

Ein historischer Wendepunkt: Die bayerische Landessynode beschloss die "Trauung für alle". Gleichstellung in der Kirche ist nicht nur ein juristisches Signal, sondern eine symbolische Kraft für queere Gläubige. Ein Schritt, der die evangelische Kirche spürbar verändert.

Zum Artikel

Mai – Neuer Papst Leo XIV. vorgestellt

Robert F. Prevost folgt als Papst Leo XIV. auf Franziskus. Der US-Amerikaner bringt neue Perspektiven ins Vatikanische Umfeld, sein Name verweist auf Kontinuität und Erneuerung zugleich. Wer er ist und wofür er steht, bleibt spannend zu beobachten.

Zum Artikel

Juni – Peter Thiel zwischen Religion, Politik und Endzeitvisionen

Der PayPal-Gründer Peter Thiel denkt die Verbindung von Religion, Politik und Technologie radikal neu. Seine apokalyptischen und libertären Visionen werfen Fragen über Demokratie, Macht und die Zukunft der Gesellschaft auf.

Zum Artikel

Juli – Rentenkrise: Generationengerechtigkeit auf der Kippe

Der Spruch "Die Rente ist sicher" klingt heute hohl. Während die Babyboomer profitieren, wächst bei der jüngeren Generation Resignation. Ohne mutige Reformen droht die Rentenkasse zur Zeitbombe für kommende Generationen zu werden.

Zum Artikel

September – Söders Sexismus-Spruch sorgt für Empörung

Mit der Metapher einer "Dame ohne Unterleib" degradierte Markus Söder Frauen zu Kulisse. Der Vorfall zeigt patriarchales Denken in der politischen Sprache und wirft ein Schlaglicht auf die kulturelle und politische Auseinandersetzung um Gleichberechtigung.

Zum Artikel

Oktober – Reformationstag: Nicht überall ein Feiertag

Am 31. Oktober erinnern evangelische Christ:innen an den Beginn der Reformation durch Martin Luther. Doch nur in neun Bundesländern ist der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag. Geschichte, Konfession und Politik bestimmen, wer frei bekommt – und wer nicht.

Zum Artikel

November – Landessynode und EKD-Friedensdenkschrift

Die Herbstsynode setzte weitreichende Reformen: Verwaltungsreform, Kirchenkreise, Haushalt 2026. Parallel belebt die EKD-Denkschrift Welt in Unordnung – Gerechter Friede im Blick die Friedensethik neu. Kirche und Theologie positionieren sich zwischen Strukturpolitik und gesellschaftlicher Verantwortung.

Zum Artikel zur Landessynode

Zum Artikel zur Friedensdenkschrift

Dezember – Die schönsten Weihnachtsfilme für die ganze Familie

Weihnachten steht vor der Tür: Von Klassikern wie "Der kleine Lord" über "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bis zu Neuem wie "Jingle Jangle Journey" präsentieren wir die 20 schönsten Filme für Kinder, Romantiker:innen und Nostalgiker:innen – perfekt für gemütliche Winterabende.

Zum Artikel