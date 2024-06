Nur wenige Monate vor ihrem Tod musste Lina Haag noch erleben, wie ihre Tochter Käte starb. "Sie hat mit ihrem eigenen Tod gewartet, bis meine Mutter tot war", ist Enkelin Susanne Seßler überzeugt, vorher habe sie nicht gehen können. Ihr Leben lang habe sie das schlechte Gewissen geplagt, "weil sie nicht für ihre Tochter da war", sagt Seßler. Käte war fast 18, als erst die totale Niederlage Deutschland die Freiheit wiederbrachte. Nach Schwäbisch Gmünd, die Heimat von Alfred Haag, wo die Nachbarn sie 1933 von einem Tag auf den anderen nicht mehr kannten, wollte Lina Haag nicht mehr zurück.

Nur eine Episode unter vielen im Leben von Lina Haag ist also jene unerhörte Begebenheit, die die gerade selbst aus dem KZ entlassene Lina in die Höhle des Löwen führte. Immer wieder hatte Lina Haag seit April 1939 in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße vorgesprochen, der Zentrale von Gestapo und SS. "Die Leute weichen mir betreten aus, manche geradezu ängstlich", schreibt sie, "man will die Tuchfühlung mit dem Leid vermeiden. Ich komme aus dem Gestapo-Gebäude. Da ist es besser, man schaut weg. Es ist nicht gut, so viel zu sehen in diesem schöneren, glücklicheren Deutschland." Doch am Ende gelang es ihr, vor den "Reichsführer SS", Heinrich Himmler, persönlich zu kommen.

Lina Haag tritt Heinrich Himmler gegenüber

Lina Haag kannte das Risiko, das sie einging. Sie wusste, dass es vielleicht den Tod bedeutete, erneut ins Konzentrationslager Lichtenburg verschleppt zu werden: "Wer zu Kögel (dem Kommandanten des KZ Lichtenburg) zurückkommt, wird ausgepeitscht und in die Dunkelzelle geworfen, ich kenne den üblichen Empfang für Rückfällige", schreibt sie.

Aber selbst Todesangst hält sie nicht davon ab, alles zu versuchen, ihren Alfred zu retten. "Ohne betteln, offen und ehrlich" habe sie um das Leben ihres im KZ Mauthausen inhaftierten Mannes gebeten. Gewitzt appelliert sie dabei auch an die Eitelkeit des SS-Führers, der - das könne sie schon verstehen – in so einem Fall sicher auch nichts machen könne. Wollte der das nicht auf sich sitzen lassen? Das Wunder geschah jedenfalls: Im Februar 1940 kam Alfred Haag frei.

Doch die kleine Familie blieb nicht lange zusammen. Zunächst als "wehrunwürdig" verurteilt, wurde Fred Haag schließlich doch zur Wehrmacht an die Ostfront eingezogen.

"Seit elf Jahren warte ich", schreibt sie, "seit sie dich holten." Keine zwei Jahre zwischen 1933 und 1948 verbrachten Lina, Käte und Alfred Haag gemeinsam. Aber sie überlebten.

Nach ihrem Bucherfolg – der Titel ist seit 1947 immer wieder neu aufgelegt worden – zog sich Lina Haag wieder aus der Öffentlichkeit zurück. Die überließ sie ihrem Mann. Trotz ihrer unbestreitbaren schriftstellerischen Fähigkeiten hat sie auch nichts mehr veröffentlicht. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hat die Stadt Dachau 2007 Lina Haag zu ihrem 100. Geburtstag mit dem "Dachau-Preis für Zivilcourage" ausgezeichnet.

Immer wieder sei man wegen ihrer Himmler-Begegnung auch mit Filmangeboten auf sie zugekommen, erzählte Lina Haag, wenn man sie fragte. "Das habe ich immer alles abgelehnt, weil es nur auf dem Sensationellen aufgesetzt war." Doch auf jene eine Episode wollte Lina Haag ihr Leben nicht reduziert wissen – und auch nicht, was Widerständigkeit bedeutet.

Viel wichtiger war es ihr bis zuletzt, immer wieder zu betonen, wie wichtig es zu allen Zeiten ist, sich gegen Krieg und Ungerechtigkeit aufzulehnen. "Ihre Streitbarkeit" sagt Enkelin Susanne Seßler auch, wenn man sie fragt, was sie an der Großmutter am lebhaftesten in Erinnerung hat.

"Was sie dachte und was sie für richtig hielt, das hat sie auch kundgetan. Und dabei, wenn's sein musste, auch meinem Großvater heftig widersprochen."

Politik habe in der Familie keine große Rolle gespielt, sagt Susanne Seßler. Kommunist ist Alfred Haag aber bis zuletzt geblieben. Er war in der "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten" (VVN) aktiv und hat mit anderen wie dem Kommunisten Adi Maislinger (1903-1985) beim Aufbau der Gedenkstätte des KZ Dachau mitgeholfen. Lina Haag habe immer wieder gesagt, erinnert sich die Enkelin, wie froh sie darüber sei, dass ihr Mann das Ende der DDR und der Sowjetunion nicht mehr mitbekommen habe.

Lina Haag war auf andere Weise "politisch". "Sie kennt keine Flucht aus der Wirklichkeit, sie bleibt mit allen Fasern ihrer Persönlichkeit in der Zeit, fühlend, beobachtend, urteilend und kämpfend für eine bessere Zeit", hat Oskar Maria Graf über Lina Haags Buch geschrieben, das er "einen unendlichen Liebesbrief" nannte. Der Schriftsteller war mit Alfred und Lina Haag befreundet. Bei seinen seltenen Abstechern aus dem New Yorker Exil hat er in München auch bei ihnen gewohnt.

Erinnerung an Lina Haag

Im Juni 2012 ist Lina Haag im Alter von 105 Jahren in München gestorben. Bis ganz kurz vor ihrem Tod war ihr Geist noch wach und scharf. Sie war schon über 100, als Urenkelin Franziska ihrer "Nona" zeigte, wie Facebook und die Welt der Social Media funktionieren. Lina Haag hörte zu, ließ sich erklären, was da heute so alles an persönlichen Informationen für alle Welt sichtbar wird, dachte nach und sagte dann: "Kindle, aber das ist gefährlich."

Urenkelin Franzi Seßler (33) hat viel von ihrer "Nona" aufgesaugt. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Tendenzen kritisch zu beobachten. Und dass man das Verhalten seiner Mitmenschen zwar hinterfragen muss, aber dabei nie die Hoffnung auf das Gute im Menschen verlieren darf. Seit ihrer Jugend engagiert Franzi sich politisch, ihren Beruf als Designerin nutzt sie auch dazu, KZ-Gedenkstätten zu unterstützen. Seit einem Jahr gehört Seßler dem Präsidium der Lagergemeinschaft Dachau an. Wie kann und soll Erinnerung erfolgen, wenn bald auch die allerletzten Zeitzeugen gestorben sind? "Zeitzeugen von Zeitzeugen" kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Franzi Seßler als Urenkelin von Alfred und Lina Haag weiß gewissermaßen "hautnah", dass die Erinnerung an das Leben derer, die widerstanden, nicht nur Verpflichtung ist, sondern viel mehr: ein wertvolles Erbe.