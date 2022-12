März 2022: Krieg überlagert alles

Der März steht weitestgehend unter dem Eindruck des eskalierten Ukraine-Kriegs. Die Anteilnahme ist sehr groß, was sich auch in der Hilfsbereitschaft für die hunderttausenden ankommenden Geflüchteten ausdrückt. Wobei sich manche nicht ganz zu Unrecht fragen, warum diese Hilfsbereitschaft eigentlich nicht für alle in Deutschland Schutzsuchenden gilt.

Am 20. März enden dann schließlich fast alle Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Von einem Freedom Day mag trotzdem kaum jemand sprechen – und das nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine.

Vom 27. bis 31. März tagt in Geiselwind die Landessynode bei ihrer Frühjahrstagung. Auch hier steht das Thema Ukraine unweigerlich im Raum. Und auf der Tagesordnung: Die Synodalen besprechen es in einer Aktuellen Stunde. Pawlo Schwarz, Bischof der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine, ist per Video zugeschaltet. Abgesehen davon dreht sich viel um die Zukunft der Kirche. Synodalpräsidentin Preidel möchte sich darauf besinnen, was Menschen an der Kirche attraktiv finden. Und Landesbischof Bedford-Strohm ist überzeugt: "Die Botschaft von der Liebe Gottes ist eine richtig starke Botschaft."

Das findet übrigens auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer. In einem exklusiven Interview spricht sie mit dem Sonntagsblatt über ihren christlichen Glauben und wie sie die Erfahrungen in ihrer Kirchengemeinde geprägt haben.

April 2022: Die neue Normalität – aber Ostern

Im April dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine schon zwei Monate. Und so schrecklich es klingt, viele Menschen gewöhnen sich langsam daran. Das Interesse am Schicksal der Ukrainer*innen, das zu Beginn noch fast jeden brennend interessierte, lässt nach. Die Menschen beginnen, den Blick wieder nach innen zu richten.

Und was sie dort finden, ist nicht immer schön. Nach zwei Jahren Pandemie, die zwar offiziell mehr oder weniger für beendet erklärt wurde, bleibt durch den Krieg in der Ukraine und vor allem dessen in Deutschland spürbare Folgen (etwa steigende Lebensmittelpreise) keine Zeit, durchzuatmen. Wir fragen Expert*innen, was Menschen helfen kann, gut durch die sich gegenseitig überlagernden Krisen zu kommen. Die antworten unter anderem: Darüber sprechen. Und zuversichtlich bleiben, soweit es geht.

Nichts könnte in dieser bleiernen Zeit, die von Apathie und Resignation geprägt ist, besser passen, als Ostern. Das Fest des Lebens, des Triumphes über den Tod. Die Ostermärsche für den Frieden erfahren wieder mehr Zulauf, und natürlich drehen sich auch die meisten Osterpredigten um das Thema Frieden.

Außerdem eröffnet in Nürnberg das erste Bibelmuseum Bayerns seine Türen – Ende April zeigt sich eine Sprecher zufrieden mit der Resonanz.